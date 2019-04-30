Роугані: Іран продовжить експорт нафти, попри санкції США

Іран продовжить експортувати нафту, попри посилення тиску з боку Вашингтона, заявив президент Ірану Хасан Роугані в ефірі державного телебачення 30 квітня.

«У наступні місяці самі американці побачать, що ми продовжимо експорт нафти. Рішення Америки, що експорт нафти в Ірані має досягти нуля, є неправильним і помилковим рішенням, і ми не дозволимо, щоб це рішення виконувалося і працювало», – сказав президент Ірану.

Сполучені Штати оголосили минулого тижня, що з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Ідеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччині.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх, коментуючи рішення США, зазначив, що поки не бачить необхідності діяти у відповідь на посилення санкцій проти Ірану. Раніше президент США Дональд Трамп натякав на те, що саудити мають резервні потужності, які могли б компенсувати відсутність іранського експорту на світовому ринку.