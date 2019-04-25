Ціна нафти сягнула максимуму за півроку

Котирування нафти зранку 25 квітня досягли максимальних значень за піврічний період, пікові значення становили 75 доларів 40 центів за барель марки Brent.

Востаннє на такому рівні ціна «чорного золота» перебувала наприкінці жовтня 2018 року. До кінця 2018 року ціна впала майже до 50 доларів за барель, але відтоді суттєво зросла.

Сполучені Штати оголосили цього тижня, що з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Ідеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччині.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх, коментуючи рішення США, зазначив, що поки не бачить необхідності діяти у відповідь на посилення санкцій проти Ірану. Раніше президент США Дональд Трамп натякав на те, що саудити мають резервні потужності, які могли б компенсувати відсутність іранського експорту на світовому ринку.