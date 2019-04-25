Польща відмовилася приймати російську нафту через її низьку якість

Польща зупинила транзит нафти по нафтопроводу «Дружба», повідомило білоруське інформагентство «Белта» з посиланням на компанію «Гомельтранснефть Дружба». Телефонограму білоруська сторона отримала від оператора польської ділянки нафтопроводу «Дружба», компанії PERN.

«Ми отримали лист від PERN, що нафтопереробні заводи в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками, з якими вона в даний час приходить в пункт приймання поставок «Адамове». О 22:00 за варшавським часом (це 23:00 за Києвом – ред.) 24 квітня вони призупинили відбір, тобто припинили транспортування нафти в Польщу в пункті «Адамове» на невизначений термін», – повідомив головний інженер «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Вериго.

Російська нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже надійшла в Євросоюз і Україну, повідомив 23 квітня заступник голови білоруського концерну «Білнафтохім» Володимир Сизов.

Раніше заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб заявив, що Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії та Польщу через низьку якість російської нафти.

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Перед цим білоруські компанії повідомили про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. Зокрема, керівництво Мозирського нафтопереробного заводу заявило, що через неякісну сировину на підприємстві вийшло з ладу дороге устаткування.

22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.