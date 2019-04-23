Неякісна російська нафта надійшла на територію ЄС і України – «Білнафтохім»

Російська нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже надійшла в Євросоюз і Україну, повідомив заступник голови білоруського концерну «Білнафтохім» Володимир Сизов.

«За результатами проб, які були відібрані на кордоні Білорусі й Польщі, можна констатувати, що неякісна нафта надійшла на територію країн Європейського союзу. Така ж нафта є й на території України», – сказав Сизов 23 квітня у Мозирі.

За його словами, неякісна нафта продовжує надходити до Білорусі з Росії.

Раніше заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб заявив, що Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії та Польщу через низьку якість російської нафти.

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Перед цим білоруські компанії повідомили про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. Зокрема, керівництво Мозирського нафтопереробного заводу заявило, що через неякісну сировину на підприємстві вийшло з ладу дороге устаткування.

22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.