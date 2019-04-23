Білорусь зупинила експорт нафтопродуктів в Україну та інші країни

Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії, та Польщу через низьку якість російської нафти. Про це заявив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб.

«Припинене постачання світлих нафтопродуктів, бензину і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу. На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою», – цитує Гриба інформагентство «Белта».

За його словами, білоруська сторона працює над тим, щоб країни-партнери в рамках контрактів не запровадили санкцій через припинення експорту світлих нафтопродуктів.

Раніше білоруські компанії повідомили про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. Зокрема, керівництво Мозирського нафтопереробного заводу заявило, що через неякісну сировину на підприємстві вийшло з ладу дороге устаткування.

22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.