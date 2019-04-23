Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Квітень 2019, Київ 11:45
Новини | Економіка

Білорусь зупинила експорт нафтопродуктів в Україну та інші країни

Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії, та Польщу через низьку якість російської нафти

Дивитись коментарі

Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії, та Польщу через низьку якість російської нафти. Про це заявив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб.

«Припинене постачання світлих нафтопродуктів, бензину і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу. На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою», – цитує Гриба інформагентство «Белта».

За його словами, білоруська сторона працює над тим, щоб країни-партнери в рамках контрактів не запровадили санкцій через припинення експорту світлих нафтопродуктів.

Про нові санкції на засіданні уряду 18 квітня оголосив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну

Раніше білоруські компанії повідомили про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. Зокрема, керівництво Мозирського нафтопереробного заводу заявило, що через неякісну сировину на підприємстві вийшло з ладу дороге устаткування.

22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Гройсман обіцяє «знайти рішення» після нових санкцій Росії

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG