Гройсман обіцяє «знайти рішення» після нових санкцій Росії

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє вирішити проблему забезпечення нафтою і нафтопродуктами після запровадження Росією нових санкцій.

«У нас ринок досить диверсифікований, але зрозуміло, що ми поки залежні від Білорусі (разом із Росією – провідний постачальник нафтопродуктів в Україну – ред.), але ми знайдемо рішення, щоб ситуація була з мінімальними втратами», – сказав голова уряду в ефірі телеканалу ICTV.

«Вони (Росія – ред.) чомусь вважають, що ми повинні ходити перед ними на колінах і повинні бути бідні й голодні, а вони нам будуть давати якісь подачки. Це їх імперська точка зору», – додав прем’єр-міністр.

У січні-березні 2019 року частка імпортованих із Росії нафтопродуктів на українському ринку складала понад 41%.

Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів, повідомив 18 квітня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. За його словами, з 1 червня деякі категорії товарів, серед яких вугілля, нафта і нафтопродукти, можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів.