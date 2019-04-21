Білорусь обмежила транзит російської нафти

Білоруський концерн «Білнафтохім» тимчасово обмежив експортні поставки нафтопродуктів із Росії в інші країни.

За словами заступника голови концерну Володимира Сизова, це пов’язано з низькою якістю сировини і ризиками з її переробки під час посівної кампанії. Разом із тим, він пообіцяв виконати зобов’язання з постачання іноземним контрагентам в міру виправлення ситуації.

19 квітня у «Білнафтохімі» заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. За повідомленням, вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення. Голова концерну Андрій Рибаков заявив, що Білорусь буде наполягати на компенсації витрат у розмірі десятків мільйонів доларів.

Читайте також: Війна між союзниками. Лукашенко погрожує перекрити транзит російської нафти

У концерні окремо відзначили, що відбір зразків проводився в присутності представника російської компанії «Транснефть», і він визнав наявність проблем. Прес-секретар «Транснефти» Ігор Дьомін заявив, що ситуація з якістю повинна нормалізуватися на початку наступного тижня.

Раніше Росія відповіла відмовою на пропозицію Мінська щодо збільшення тарифу на транзит нафти по території Білорусі на 23% у зв’язку з необхідністю гарантування екологічної безпеки при транзиті.

Крім того, «Россільгоспнагляд» оголосив про введення тимчасових обмежень на поставки яблук і груш з Білорусі через підроблені фітосанітарні сертифікати, а також розкритикував Мінськ за те, що в Росію продовжують надходити продукти з Європи, що потрапили під продовольче ембарго.

У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв дії офіційної Москви із запровадженням санкцій, заявивши, що «там вже знахабніли настільки, що починають викручувати руки».

Як контрзахід Лукашенко закликав уряд зупинити транзит російського газу нафтопроводом «Дружба», оскільки той давно потребує ремонту. У свою чергу, у «Транснефти» запевнили, що стан нафтопроводу задовільний і не вимагає аварійної зупинки, одночасно висловивши готовність допомогти білоруським колегам у ремонті.