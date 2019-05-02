Іран: десятки активістів і двох журналістів затримані на першотравневій демонстрації

Іранська поліція затримала щонайменше 35 мітингувальників, а також двох журналістів під час розгону демонстрації з нагоди Першого травня в центрі Тегерану, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

За словами очевидців, затримані активісти – здебільшого члени Тегеранської профспілки водіїв автобусів. Декого з затриманих, за повідомленнями, правоохоронці тягали по землі та били, перш ніж узяти під варту.

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Демонстранти протестували проти високої вартості життя та інфляції, яка дедалі зростає, а також вимагали права створювати незалежні профспілки.​

Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких «самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку».

У своїй заяві правозахисники стверджують, що протягом минулого року задокументували арешти сотень робітників та активістів, що захищають трудові права, десятки з затриманих зрештою були ув’язнені. Вони назвали це явище частиною кампанії влади, спрямованої на «придушення соціальної напруги та громадської незгоди».

Amnesty International також закликали владу в Тегерані скасувати заборону на незалежні профспілки.

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Серед затриманих 1 травня – іранський правозахисник Мухаммад Мозаффарі, активісти профспілок Реза Шагабі, Хассан Саїді, Вахід Ферейдуні, Асадолла Солеймані, Нассер Мохаррамзаде. Відомо, що заарештованих журналістів звати Кайван Самімі та Марзіє Амірі.

Економічна криза в Ірані поглибилася протягом минулого року, почасти у зв’язку з поновленням санкцій Сполучених Штатів.

На тлі високого рівня інфляції та зростання вартості життя, працівники приватного та публічного секторів виходять на вулиці, протестуючи проти поганих умов праці, а також затримання та невиплати заробітних плат.