Міністр закордонних справ Ірану планує візит до Північної Кореї

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф планує візит до Північної Кореї.

«Дата поїздки буде визначена та оголошена скоро», – цитує Заріфа іранське державне агентство IRNA. Інших деталей видання не повідомило.

Іран та КНДР перебувають під санкціями з боку Сполучених Штатів.

8 травня 2018 року президент США оголосив про вихід своєї країни з «ядерної угоди», пообіцявши відповідно повернути всі санкції щодо Ірану. Дональд Трамп при цьому стверджував, що Іран не виконує умов угоди. Інші учасники угоди – Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія і Китай, а також Європейський союз – різко критикували цей крок і заявляли, що Іран повністю дотримується умов угоди, і вони теж продовжать дотримуватися її, доки її виконує Тегеран.

Санкції США стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, продажів перських килимів, нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.

Американські санкції проти Північної Кореї запроваджені через її ядерну програму. США, зокрема, блокують активи компаній, які торгують із КНДР.