Заступниця міністра фінансів США просуває санкції в Азії

Заступниця міністра фінансів Сполучених Штатів із питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер заявила 29 березня в Сінгапурі, що планує на подальших зустрічах цього тижня з представниками влади Малайзії, Сінгапуру та Індії обговорити ризики, пов’язані зі співпрацею з Тегераном.

«Дуже важливо, щоб ці країни розуміли, як іранський режим використовує різні засоби, аби ввести в оману міжнародну спільноту щодо постачання нафти», – сказала вона на зустрічі з керівництвом центрального банку Сінгапуру. І додала, що Вашингтон має намір зробити Іран «радіоактивним» для міжнародних партнерів.

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26 березня Вашингтон заявив, що припинив роботу «масштабної підставної мережі компаній», яка перевела понад 1 мільярд доларів Корпусу вартових Ісламської революції та Міністерству оборони Ірану, порушивши тим самим санкції США.

Також керівництво Штатів повідомило про нові санкції проти 25 людей та установ, які, за їхніми словами, є частиною цієї мережі – в тому числі «підставних компаній», що базуються в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Адміністрація Трампа раніше заявила про мету звести до нуля експорт нафти з Ірану, вимагаючи від імпортерів не закуповувати її в цій країні, щоб уникнути санкцій США. Однак Вашингтон надав короткотермінове відтермінування кільком країнам, щоб вони змогли продовжити закуповувати продукти енергетики в Ірані, щоб уникнути економічних складнощів.

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2018 року президент США Дональд Трамп розірвав ядерну угоду 2015 року, яка послаблювала санкції проти Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми. Адміністрація Трампа звинувачує Іран у «злісній діяльності» і фінансуванні екстремістів, а також тестуванні ядерної зброї.

Іран, своєю чергою, заперечує фінансування тероризму і стверджує, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей.