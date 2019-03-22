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22 Березень 2019, Київ 18:47
Новини | Міжнародні

США запровадили нові санкції проти Ірану

США розширяють санкції проти Ірану

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США запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуватимуться людей та компаній, які за інформацією Вашингтону, залучені до ядерних та ракетних програм Тегерану.

У Держдепартаменті США повідомили, що санкції накладено на 14 людей і 17 суб’єктів, що пов’язані з організацією з оборонних інновацій та досліджень Ірану.

Адміністрація президента Дональда Трампа «продовжує притягати іранський режим до відповідальності за заходи, які загрожують стабільності регіону і завдають шкоди іранському народові. Це включає забезпечення того, щоб Іран ніколи не розробляв ядерну зброю», заявили у Держдепартаменті.

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Президент США оголосив про вихід своєї країни з «ядерної угоди» 8 травня, пообіцявши відповідно повернути всі санкції щодо Ірану. Дональд Трамп при цьому стверджував, що Іран не виконує умов угоди. Інші учасники угоди – Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія і Китай, а також Європейський союз – різко критикували цей крок і заявляли, що Іран повністю дотримується умов угоди, і вони теж продовжать дотримуватися її, доки її виконує Тегеран.

Пеший етап санкцій США набув чинності у серпні. Вони стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

5 листопада 2018 року була відновлена друга хвиля санкцій США проти Ірану, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року. Вони стосуються нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.

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