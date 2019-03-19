Іран: у Тегерані загорівся літак з пасажирами на борту

В аеропорту столиці Ірану Тегерану загорівся літак з пасажирами на борту. Усіх їх евакуювали, ніхто не постраждав.

Вогонь спалахнув після приземлення літака. Очільники відомства з надзвичайних ситуацій пояснив, що шасі не відкрилися правильно.

Літак Fokker 100, за даними ЗМІ, належить іранській національній компанії Iran Air.

Напівофіційне агентство Fars повідомило, що пілот не міг відкрити шасі та спочатку кружляв навколо аеропорту.

Після десятирічь міжнародних санкцій іранський авіафлот застарів. Останніми роками зросла кількість інцидентів, пов'язаних із авіацією.