В Ірані правозахисницю засудили до 38 років ув’язнення і 148 ударів батогом

В Ірані правозахисницю й адвоката Насрін Сотуде засудили в цілому до 38 років в’язниці і 148 ударів батогом. Вона боролася за права жінок в країні і виступала проти смертної кари. У 2012 році за видатний внесок в боротьбу за права людини їй вручили премію Сахарова.

Сотуде засудили за змову проти системи й образу верховного лідера Ірану.

Чоловік Насрін Сотуде розповів, що правозахисницю засудили до 10 років на додачу до 5-річного тюремного ув’язнення, яке вона на даний час відбуває. Це вже сьомий вирок правозахисниці.

В Amnesty International назвали вирок «кричущою несправедливістю». Держдепартамент США назвав вирок «варварським».

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Ірані Джавід Рехман заявив, що новий вирок Сотуде його шокував. Він звинуватив владу Ірану в посиленні репресій проти правозахисників, адвокатів і представників профспілок.

Насрін Сотуде заарештували в червні 2018 року. Тоді вона захищала жінок, які зняли хустки на знак протесту проти обов’язкового носіння хіджабу. Її засудили до п’яти років в’язниці за звинуваченням у шпигунстві. До цього правозахисниця відсиділа три роки за антидержавну пропаганду. Вона відкидає всі звинувачення на свою адресу.

У 2018 році, за підрахунками Amnesty International, більше ніж 110 правозахисниць засуджені до тюремного ув’язнення або перебувають у тюрмі в Ірані.