США звинуватили Росію та Іран у серйозних порушеннях прав людини

Сполучені Штати у щорічному звіті Державного департаменту звинувачували Росію та Іран у серйозних порушеннях прав людини як у межах цих країн, так і за кордоном.

У доповіді за 2018 рік американське зовнішньополітичне відомство вказало, що російські органи влади вчинили або були причетні до «серйозних» порушень прав людини на окупованому Кримському півострові та на контрольованій Москвою частині Донбасу. У самій Росії порушення прав полягають у беззаконних убивствах членів ЛГБТ-спільноти в Чечні, зникнення людей, несправедливі арешти, а також «жорстокі репресії» проти свободи слова та засобів інформації.

Росія відіграє «значну військову роль у збройному конфлікті на сході України».

Іран у звіті звинувачується в таких порушеннях прав, як страти за злочини, які не вважаються «найсерйознішими» за міжнародними стандартами, убивствах, насильницьких зникненнях та катуваннях, здійснюваних державними агентами.

У Афганістані та Пакистані зловживання включають катування, свавільні арешти та затримання, позасудові вбивства та обмеження свободи слова, преси та інтернету.