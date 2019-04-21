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22 Квітень 2019, Київ 02:20
Новини | Міжнародні

Іран: аятола Хаменеї змінив командувача Корпусу вартових Ісламської революції

Новий командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 21 квітня змінив командувача Корпусу вартових Ісламської революції – елітного військово-політичного формування Збройних сил Ірану, нещодавно визнаного США терористичною організацією.

Іранське державне телебачення оголосило, що генерал-майора Мохаммада Алі Джафарі, який очолював корпус із 2007 року, змінить бригадний генерал Хосейн Саламі. Йому присвоєно звання генерал-майора.

Саламі був заступником командувача цієї структури, він відомий різкими заявами на адресу Ізраїлю і США. Зокрема, Саламі заявляв, що гордий тим, що Корпус вартових був офіційно визнаний Вашинтоном терористичною організацією.

Це сталося 8 квітня, 15 квітня рішення набрало чинності. Сполучені Штати звинувачують корпус у тому, що він «фінансує і просуває тероризм як інструмент державної політики» Ірану. Підрозділи корпусу беруть участь у війні в Сирії на боці Башара Асада. Іран також надає збройну допомогу дружнім йому угрупованням в Іраку, Ємені та Лівані. Саме Корпус вартових Ісламської революції відповідає за ракетно-ядерні розробки Ірану.

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