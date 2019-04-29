МВФ: інфляція в Ірані може досягти 40 відсотків через санкції

Економіка Ірану у 2019 році може скоротитися на шість відсотків, а інфляція в країні може досягти 40 відсотків через санкції, прогнозує Міжнародний валютний фонд.

«Очевидно, відновлення санкцій та скасування винятків матимуть додатковий негативний вплив на іранську економіку, як на показники її зростання, так і на показники інфляції, яка може досягти 40 відсотків або навіть більше цього року», – сказав Джихад Азур, директор МВФ на Близькому Сході та Центральній Азії.

За його словами, інфляція через санкції зросла на близько 50 відсотків.

Президент США оголосив про вихід своєї країни з «ядерної угоди» 8 травня, пообіцявши відповідно повернути всі санкції щодо Ірану. Дональд Трамп при цьому стверджував, що Іран не виконує умов угоди. Інші учасники угоди – Франція, Німеччина, Велика Британія, Росія і Китай, а також Європейський союз – різко критикували цей крок і заявляли, що Іран повністю дотримується умов угоди, і вони теж продовжать дотримуватися її, доки її виконує Тегеран.

Пеший етап санкцій США набув чинності у серпні. Вони стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

5 листопада 2018 року була відновлена друга хвиля санкцій США проти Ірану, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року. Вони стосуються нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.