Нафта оновила максимум 2019 року через рішення США щодо Ірану

Котирування нафти продовжують зростати на торгах 23 квітня до рекордних у 2019 році рівнів. Станом на 9:50 за Києвом ціна сорту марки Brent становить 74 долари 60 центів за барель.

Востаннє на такому рівні котирування були майже півроку тому, на початку листопада. До кінця 2018 року ціна впала майже до 50 доларів за барель, але відтоді суттєво зросла.

Сполучені Штати оголосили цього тижня, що з 1 травня скасовують тимчасові дозволи на імпорт нафти і газового конденсату з Ірану для п’яти країн, щодо яких ці дозволи діяли з осені 2018 року. Ідеться про Китай, Індію, Японію, Південну Корею і Туреччині.

Як наголосив держсекретар Майк Помпео, мета рішення – повністю припинити імпорт іранської нафти. Помпео сказав, що запроваджені в листопаді 2018 року санкції проти Ірану вже позбавили Тегеран «мільярдів доларів» доходів від постачання палива.