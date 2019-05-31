МАГАТЕ заявляє, що Іран продовжує виконувати ядерну угоду

Міжнародна агенція з атомної енергії ООН заявляє, що Іран продовжує виконувати умови ядерної угоди 2015 року.

У щоквартальному звіті МАГАТЕ йдеться, що Іран надав інспекторам необмежений доступ до іранських ядерних об'єктів.

«Усі центрифуги та пов’язана з ними інфраструктура зберігаються під постійним моніторингом», – заявили в МАГАТЕ.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в її порушенні. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.