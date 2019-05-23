Пентагон розмірковує над можливістю надіслати 5 тисяч солдатів на Близький Схід – Reuters

Пентагон розмірковує над можливістю надіслати 5 тисяч солдатів на Близький Схід на тлі посилання напруги у відносинах з Іраном, повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

22 травня вони розповіли журналістам, що Центральне командування Збройних сил США надіслало відповідний запит до Міністерства оборони, однак наразі неясно, чи схвалить Пентагон це прохання.

Один із посадовців заявив, що запитувані війська необхідні для оборони.

Пентагон, зі свого боку, відмовився обговорювати «потенційні майбутні плани та запити на війська».

У 2015 році Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія підписали Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

Згодом Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном.