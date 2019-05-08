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09 Травень 2019, Київ 00:02
Новини | Міжнародні

США запровадили нові санкції проти Ірану за відмову від частини ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп

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Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. Документ передбачає обмеження і проти виробників металів в Ірані, і проти тих, хто торгує продукцією іранського походження. Рішення підписав президент США Дональд Трамп. Дії Вашингтона, ідеться в тексті, спрямовані на те, щоб позбавити Тегеран доходів, які можуть піти на фінансування ядерної програми.

Новим санкціям США передувало рішення Ірану припинити виконання деяких зобов’язань за ядерною угодою. 8 травня Тегеран повідомив про це рішення Росії, Великій Британії, Китаю, Франції та Німеччині. Іран також вказує: якщо через 60 днів країни Євросоюзу не вирішать, як захистити нафтовий і банківський сектори Ірану від американських санкцій, Тегеран може відмовитися від ще кількох пунктів ядерного угоди.

Звернення президента Роугані до народу державне телебачення показало 8 травня, рівно рік потому, як президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з іранської ядерної угоди і відновлення санкцій проти Тегерана
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Крім цього, Іран загрожує постачанню нафти на міжнародний ринок через Ормузьку протоку в Перській затоці. Зараз цим шляхом проходить близько 30% усієї експортованої в світі сирої нафти. США у відповідь нарощують військову присутність у Перській затоці. Вашингтон уже надіслав туди авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» і тактичну групу бомбардувальників B-52.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій було підписано в 2015 році. Але в 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран у порушенні угоди. 8 травня Дональд Трамп закликав Тегеран «відмовитися від ядерних амбіцій» і повернутися за стіл переговорів. Президент США додав, що чекає на зустрічі з лідерами Ірану, щоб укласти нову угоду.

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