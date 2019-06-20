Корпус вартових ісламської революції Ірану заявляє про збиття дрона США

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що збив «шпигунський» дрон, який нібито належить Сполученим Штатам, над південною провінцією Гормозган.

«Його збили, коли він увійшов у повітряний простір Ірану поблизу району Кух Мубарак на півдні», – йдеться на сайті Корпусу Sepah News у повідомленні від 20 червня.

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Кух Мубарак розташований на відстані 1 200 кілометрів на південний схід від Тегерану та поблизу напруженого району Ормузької протоки.

За даними державної новинної агенції Ісламської республіки Ірану, йдеться про дрон RQ-4 Global Hawk.

Речник Центрального командування США капітан Білл Урбан натомість заявив інформаційному агентству Associated Press, що «дронів над іранською територією не було».

Напруга між Вашингтоном і Тегераном дедалі зростає, підживлюючи побоювання щодо потенційного збройного конфлікту в регіоні. Цю напругу посилили атаки на японський і норвезький нафтові танкери 13 червня.

Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують у нападі на танкери Kokuka Courageous та Front Altair Іран, який будь-яку власну причетність заперечує.