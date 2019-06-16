Іран допоміг хуситам в Ємені збити американський дрон – військові США

Іран допоміг повстанцям-хуситам в Ємені збити дрон, який належав уряду США, заявили в Центральному командуванні Сполучених Штатів.

«Дрон MQ-9, який належав США, був збитий над Єменом, за нашими оцінками, ракетою SA-6 «земля – повітря» (запущеною повстанцями – ред.) 6 червня», – заявив 16 червня речник Центрального командування підполковник Ерл Браун.

Він додав, що висота, на якій збили безпілотний літальний апарат, дає змогу говорити про «прогрес порівняно з попередніми можливостями хуситів, який, на нашу думку, став можливий за допомоги Ірану».

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Крім того, за словами Брауна, 13 червня «модифікована іранська ракета SA-7 класу «земля – повітря» спробувала збити» ще один дрон США MQ-9 над Оманською затокою, нібито в спробі зірвати спостереження за атакою на японський нафтовий танкер Kokuka Courageous, яку у Вашингтоні приписують Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують у нападі на Kokuka Courageous та ще один танкер, Front Altair, Іран, який будь-яку власну причетність заперечує.

Союзник США Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, що підтримує уряд Ємену у чотирирічній війні з повстанцями руху Хуті (хуситами). Цей конфлікт, за деякими оцінками, є опосередкованим протистоянням між Ер-Ріядом та його регіональним супротивником Іраном.