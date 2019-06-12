Саудівська Аравія: понад 20 цивільних постраждали від обстрілу аеропорту єменськими повстанцями Хуті

Двадцять шість мирних жителів зазнали поранень в результаті ракетного обстрілу єменськими повстанцями руху Хуті в аеропорту на півдні Саудівської Аравії, повідомляє військова коаліція, очолювана Саудівською Аравією. У заяві 12 червня йдеться, що серед поранених є три жінки і двоє дітей.

Повідомляється, що ракета влучила в аеропорт Абха, неподалік від кордону Саудівської Аравії з Єменом.

«Атака доводить, що хуті отримали сучасну зброю з Ірану», – йдеться в заяві коаліції, яка вказує, що нинішня подія може розглядатися як воєнний злочин.

Раніше повстанці Хуті підтвердили, що запустили в бік летовища крилату ракету.

Це сталося після того, як минулого місяця був здійснений удар з безпілотника по нафтових об’єктам в Саудівській Аравії, на які претендували повстанці Хуті. Королівство звинуватило Тегеран в наказі про напад. В Ірані звинувачення заперечують.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену в його чотирирічній війні з шиїтськими повстанцями руху Хуті. Конфлікт розглядають як непряму війну між Саудівською Аравією і її головним конкурентом у регіоні – Іраном.