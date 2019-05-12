Відведення сил хуситів з портів Ємену йде за планом – ООН

Перший день виведення повстанців руху Хуті (хуситів) з двох із трьох портів Червоного моря, які вони пообіцяли звільнити у західному Ємені згідно з мирною угодою, пройшов за планом, повідомляє Організація Об’єднаних Націй.

ООН моніторить виведення хуситів з портів Саліф та Рас-Іса, які повстанці утримували з 2014 року. Представники ООН планують представити звіт на засіданні Ради безпеки 15 травня.

«Команди представників ООН в усіх трьох портах одночасно спостерігають за відходом військових угруповань і тим, як відповідальність за безпеку перебирає берегова охорона», – йдеться в заяві ООН 12 травня.

Напередодні уряд Ємену звинуватив повстанців у «розробці нового плану», частиною якого є штучне відведення сил.

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Губернатор провінції Аль-Хасан Тагер заявив інформаційному агентству AFP, що повстанці передають порти «самі собі, без будь-якого моніторингу ООН чи представників уряду».

У ООН повідомляють, що хусити 10 травня пообіцяли в односторонньому порядку вивести свої сили з трьох портів Червоного моря протягом чотирьох днів, починаючи з 11 травня. Це потенційно надасть можливість доставити гуманітарну допомогу. Вона необхідна, щоб запобігти голоду, який загрожує мільйонам людей у регіоні.

Бойовики руху Хуті також заявили, що звільнять головні порти міста Ходейда до кінця дня 14 травня.

В рамках мирної угоди, підписаної в Стокгольмі у грудні 2018 року, проурядові сили Ємену також мають залишити позиції на околицях Ходейди на час переміщення бойовиків до початку другої фази, в ході якої обидві сторони мусять відвести свої війська ще далі.

Однак у ООН не повідомили про зустрічне відведення проурядових сил, які мають підтримку військової коаліції під проводом Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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За словами голова Координаційного комітету ООН Майкл Лоллесгаард заявив, що відведення сил Хуситів має бути «цілеспрямованою, прозорою та сталою дією сторін, що матиме на меті повністю виконати власні зобов’язання».

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.