Експерти ООН критикують вирок Ассанжу як «непропорційний»

Група експертів-правників, пов’язаних з Організацією об’єднаних націй, розкритикувала термін ув’язнення засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа за порушення умов звільнення під заставу.

Робоча група ООН з питань самовільного позбавлення волі у своїй заяві 3 травня назвала термін ув’язнення «непропорційним» та поставила питання, чому Ассанжа утримують у в’язниці строгого режиму, «наче підозрюваного у серйозному кримінальному правопорушенні».

Панель ООН зазначила, що, позаяк звинувачення у Швеції, які спричинили арешт Ассанжа у Великій Британії, були відкликані, самі умови звільнення під заставу мають бути анульовані.

Згідно з заявою панелі, експерти «глибоко занепокоєні… непропорційним терміном, винесеним містеру Ассанжу».

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47-річного Ассанжа 1 травня засудили до 50 тижнів позбавлення волі за те, що 2012 року він попросив притулку в посольстві Еквадору. У цей час Ассанж був звільненим під заставу і очікував екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Сам він звинувачення відкидає.

У квітні Ассанжа заарештували після того, як Еквадор видав його британським правоохоронцям.

Тепер йому загрожує звинувачення у федеральній змові в США в справі про один з найбільших витоків інформації, що становлять державну таємницю.

Британія має вирішити, чи слід видавати Ассанжа Сполученим Штатам у відповідь на звинувачення в тому, що він вступив у змову з екс-аналітиком розвідки США Челсі Меннінг в 2010 році, щоб отримати секретну інформацію. В разі доведення провини, Ассанжу загрожує до п’яти років ув’язнення.