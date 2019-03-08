США: суд взяв під варту інформаторку WikiLeaks Челсі Меннінґ

Суд у США взяв під варту колишнього рядового Сухопутних військ США Челсі Меннінґ (раніше Бредлі Меннінґ) за відмову давати свідчення великому журі у межах розслідування справи WikiLeaks.

Меннінґ сказала окружному суді: «Прийму все, що на мене повісять». Крім того, вона виступила проти секретності процесу й зазначила, що вже розповіла всю відому їй інформацію.

Згідно з рішенням суду, Меннінґ залишатиметься у в’язниці, поки не дасть свідчення, чи поки присяжні не закінчать свою роботу.

Захист Челсі Меннінґ просив про домашній арешт через її проблеми зі здоров’ям.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.

У 2017 році на той час президент США Барак Обама помилував Меннінґ.