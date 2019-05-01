Джуліана Ассанжа засудили до майже року за ґратами

Суд у Британії 1 травня засудив ​засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі за порушення умов його застави.

47-річний австралієць був визнаний винним в порушенні Закону про заставу в квітні після його арешту в посольстві Еквадору в Лондоні.

Ассанж сховався в посольстві в 2012 році, коли порушив умови звільнення під заставу, аби уникнути екстрадиції до Швеції у справі за звинуваченням в сексуальному насильстві і зґвалтуванні, які він заперечував. Справу закрили торік.

Тепер йому загрожує звинувачення у федеральній змові в США в справі про один з найбільших витоків інформації, що становлять державну таємницю.

Британія має вирішити, чи слід видавати Ассанжа Сполученим Штатам у відповідь на звинувачення в тому, що він вступив у змову з екс-аналітиком розвідки США Челсі Меннінг в 2010 році, щоб отримати секретну інформацію. В разі доведення провини, Ассанжу загрожує до п’яти років ув’язнення.