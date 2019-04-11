У Лондоні заарештовано засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа 

Лондон –​ Засновника WikiLeaks Джулана Ассанжа було заарештовано у посольстві Еквадору у Лондоні, де він переховувався впродовж останніх семи років. Арешт Ассанжа, який користувався статусом біженця у дипломатичному представництві Еквадору у британській столиці, став можливим лише після того, як ця південноамериканська країна скасувала статус біженця для засновника WikiLeaks. Джулан Ассанж тепер має якомога швидше постати перед Вестмінстерським судом у Лондоні.

47-річний Джуліан Ассанж провів майже сім років у будівлі посольства Еквадору у Лондоні у намаганні уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у статтевих домаганнях.

Ассанж побоювався, що зі Швеції його буде видано до США, де його допитуватимуть щодо діяльності його організації. Ордер на його арешт було видано судовими органам лондонського району Вестмінстер ще 29 червня 2012 року, по тому, як Ассанж не з’явився на судові слухання у його справі.

Власне, каталізатором і головним чинником того, що британська поліція змогла здійснити арешт Джуліана Ассанжа на суверенній території Еквадору, якою є амбасада тієї країни у Лондоні, стало рішення керівництва тієї країни щодо скасування статусу біженця для Ассанжа.

Президент Еквадору Ленíн Морено заявив, що Джуліан Ассанж неодноразово порушив міжнародні угоди.

Переклад твіту: «Своїм суверенним рішенням Еквадор скасував статус біженця для Джуліана Ассанжа після його неодноразових порушень міжнародних угод і правил порядку денного»:

Тим часом, представники WikiLeaks заявили, у свою чергу, що президент Морено діяв протизаконно, скасувавши статус політичного біженця для Ассанжа, і все це було здійснено з порушенням міжнародного законодавства.

Переклад твіту: «Еквадор протизаконно скасував політичний притулок Ассанжа у порушення міжнародного законодавства»:

Арешт Ассанжа стався букавльно днем по тому, як представники WikiLeaks звинуватили уряд Еквадору у тому, що було визначено як «широкомасштабна шпигунська операція» проти Джуліана Ассанжа.

Поліція Великого Лондона, тим часом, повідомила, що Ассанжа було взято під варту у поліційній дільниці центральної частини Лондона, де він і залишатиметься перед тим, як постати перед Вестмінстерським судом вже якомога швидше.

«Ніхто не перебуває поза законом»

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджід Джавід також підтвердив арешт Ассанжа, висловивши подяку владі Еквадору за співпрацю з британськими правоохоронними органами і органами судочинства.

Переклад твіту: «Після майже 7 років у посольстві Еквадору, я можу підтвердити, що Джуліан Ассанж перебуває під вартою поліції і справедливо постане перед судом у Сполученому Королівстві. Я хотів би подякувати Еквадору за співпрацю»:

Власне, арешт Джуліана Ассанжа у еквадорській амбасаді не відбувся аж так надто тихо і спокійно. Засновник WikiLeaks пручався, вигукуючи гасла і активно вимахував руками, які було закуто у кайданки. Ассанжа виводили з посольства 7 агентів поліції Великого Лондона. Було також видно, що Ассанж тримав у руках якусь книгу.

Британське керівництво, заклопотане цими днями питаннями Брекзіту, попри все майже блискавично відреагувало на арешт Джуліана Ассанжа у посольстві Еквадору.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант заявив, що арешт засновника WikiLeaks демонструє, що ніхто не перебуває поза законом.

Переклад твіту: «Джуліан Ассанж не є героєм і ніхто не перебуває поза законом. Він ховався від правди впродовж років. Дякую Еквадору і президентові Морено за співпрацю, яка забезпечила те, що Ассанж постане перед правосуддям»:

Тим часом британські органи судочинства не виключили, що Ассанжа може бути видано безпосередньо до США після закінчення слухань його справи у Лондоні.