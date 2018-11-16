Випадково розкриті судові обвинувачення щодо засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у США

У Сполучених Штатах стало відомо про приготування до висунення обвинувачень проти Джуліана Ассанжа, засновника WikiLeaks («Вікілікс») – організації, що розповсюджувала в інтернеті матеріали, часом викрадені з приватних і державних електронних джерел.

Судові документи, випадково оприлюднені у непов'язаній з Ассанжем справі, не вказують, у чому саме полягають обвинувачення.

Веб-сайт «Вікілікс» 2010 року поширив таємні звіти американських дипломатів та інші викрадені електронні документи уряду США, що карається законом.

Також відомо, що розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера брало до уваги припущення, що російські спецслужби могли використовувати «Вікілікс» для поширення компромату.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія намагалася впливати на президентські вибори у США 2016 року і, зокрема, могла стояти за оприлюдненням електронної пошти, викраденої у помічників кандидата на президентську посаду Гілларі Клінтон.

Ассанж з 2012 року переховується у будівлі посольства Еквадору в Лондоні, попросивши там захисту від екстрадиції у зв’язку зі справою про зґвалтування у Швеції.

Шведські органи закрили ту справу, але британська поліція має намір затримати Ассанжа за непокору рішенню суду в Лондоні.

Випадково розкриті судові документи можуть бути підтвердженням побоювань Джуліана Ассанжа, що його насправді хочуть видати до США.

Один з адвокатів Ассанжа Баррі Поллак сказав британській газеті Guardian, що карати людей за поширення правдивої інформації небезпечно для принципів демократії.

Джуліан Ассанж має прихильників серед тих, хто вважає потрібною боротьбу за більшу відкритість урядів та великих корпорацій.

Його критики кажуть, що дозована і перекручена крадена інформація стала зброєю у руках зловмисних сил та урядів ворожих держав.