Президент Еквадору: Ассанж перетворив посольство в Лондоні на центр шпигунства

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, що близько семи років прожив в еквадорському посольстві в Лондоні, намагався перетворити дипустанову в «центр шпигунства» проти інших країн і неодноразово порушував умови, на яких йому було надано політичний притулок.

Саме цим в інтерв’ю газеті The Guardian Морено пояснив рішення еквадорської влади минулого тижня позбавити Ассанжа притулку і передати його в руки британського правосуддя, яке зараз розглядає питання про екстрадицію засновника WikiLeaks до Сполучених Штатів Америки.

За словами Морено, Ассанж, перебуваючи в посольстві, втручався в справи інших держав і в демократичні процеси в них.

Як приклад він навів публікації WikiLeaks про Ватикан. Він також звинуватив Ассанжа в тому, що він погрожував представникам самого Еквадору, і не дотримувався, перебуваючи в посольстві, гігієнічних норм.

Рішення уряду Морено відмовити в притулку Ассанжуеві викликало суперечки в Еквадорі.

Колишній президент цієї країни Рафаель Корреа, союзником якого колись був Морено, звинуватив його в «зраді». Критики президента стверджують, що Морено вирішив видати Ассанжа з помсти за публікації про його брата, який, як випливає з опублікованих нещодавно WikiLeaks документів, заснував в Панамі офшорну компанію.

Морено підтвердив, що британська влада дала йому гарантії того, що Ассанжа не видадуть в країну, де йому може загрожувати страта. За звинуваченнями, висунутими на адресу Ассанжа в США на даний момент, йому загрожує до 5 років в'язниці. Звинувачення не стосуються публікації WikiLeaks матеріалів із сервера Демократичної партії США, зламаного, як стверджує американське слідство, російськими хакерами.

На заперечення низки повідомлень, в тому числі і в російських ЗМІ, у WikiLeaks напередодні заявили, що не публікували ніяких нових документів у відповідь на арешт Ассанжа.