Трибунал ООН розслідує факт дзвінка Караджича з тюремної камери в Чорногорію

Трибунал ООН заявив, що розслідує, як колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич телефонував на захід, проведений в Чорногорії, зі своєї тюремної камери в Гаазі. Прес-секретар трибуналу заявив 7 травня, що дзвінок Караджича був несанкціонованим.

«Командир не дав затриманому попередньої згоди на використання засобів зв’язку. Є обґрунтовані підстави вважати, що затриманий, імовірно, вчинив злочин», – заявив Олуфемі Еліас.

За його словами, командирові тюремного підрозділу наказали стежити за непривілейованими телефонними дзвінками Караджича.

Захід 3 травня, в якому телефоном взяв участь Караджич, організувала Сербська національна рада та Сербським інформаційно-культурний центр у Подгориці.

Президент Сербської національної ради (Чорногорія) Момчило Вуксанович заявив, що нічого «суперечливого» у такому дзвінку немає.

Інцидент стався через два місяці після того, як колегія суддів посилила покарання Караджичу за геноцид та інші злочини в 1990-х роках до довічного ув’язнення.

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич і екс-командувач збройних сил боснійських сербів, генерал Ратко Младич були одними з останніх підозрюваних, віддані під суд ООН за роль в громадянській війні у Боснії в 1992-95 роках.

Чиновники трибуналу наказали посилити контроль за Младичем після його розмови з сербською телекомпанією в листопаді. Младич наразі оскаржує довічне ув’язнення за аналогічними із Караджичом звинуваченнями.