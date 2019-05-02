Правозахисники ООН вважають слідство по вбивствах 2 травня в Одесі упередженим і неефективним

За п’ять років після подій 2 травня 2014 в Одесі, ніхто не притягнутий до відповідальності за вбивства шести людей в центрі міста на Грецькій площі, а також за смерті 42 людей на Куликовому полі після того, як у Будинку профспілок спалахнула пожежа. Про це йдеться в аналітичній довідці Моніторингової місії ООН з прав людини, яку 2 травня представила в Одесі голова місії Фіона Фрейзер та керівник одеського офісу місії Діармуд Кунніфф.

У центрі міста від вогнепальних поранень загинуло два проукраїнських активісти і четверо людей з числа проросійських груп. За кілька годин на Куликовому полі загинуло 42 людини: 34 чоловіки, 7 жінок та 17-річний хлопець із числа проросійських активістів. 32 з них загинуло в середині палаючої будівлі, решта – від смертельних травм, отриманих після того, як вони вистрибнули або впали з вікон, щоб врятуватися від вогню.

«Ми вважаємо, що обидві групи, і прихильники єдності, і прихильники федералізації, несуть відповідальність за ескалацію насильства. Навіть знаючи, що декілька людей вже загинули в центрі міста, поліція не змогла гарантувати безпеку на Куликовому полі. Всього загинули 48 людей, 247 – отримали поранення», – заявила Фрейзер.

Як повідомляють у моніторинговій місії ООН, деякі справи щодо подій 2 травня перебувають на стадії розслідування, зокрема, щодо вбивства п’яти з шести чоловіків у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, яка забрала життя 42 людей. Слідство досі не ідентифікувало жодних підозрюваних по подіях на Куликовому полі, говорить Фрейзер. Розслідування щодо масових заворушень у центрі міста вона оцінює як вибіркове та упереджене.

Слідство встановило тільки одного підозрюваного у вбивстві «прихильника федералізації», як у місії ООН називають проросійських активістів. Слідство по цьому епізоду завершилося близько чотирьох років тому, але судовий розгляд справи по суті ще не розпочався.

Моніторингова місія завершила аналітичну довідку низкою рекомендацій. Зокрема, правозахисники рекомендують Генеральній прокуратурі забезпечити ефективне і неупереджене розслідування насильницьких смертей 2 травня; Національній поліції – розслідувати вбивства та насильницькі смерті та забезпечити громадський порядок під час судових засідань, а також безпеку для всіх учасників судових процесів; президенту, Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів – забезпечити кваліфікаційну переатестацію чинних суддів та набір нових без затримок.

Окремо Моніторингова місія ООН з прав людина рекомендує Росії забезпечити своєчасний розгляд екстрадиційних вимог щодо підозрюваних у справах 2 травня або хоча б розглянути можливість надання міжнародної правової допомоги у розслідуваннях справ 2 травня. Станом на сьогодні щонайменше двоє підозрюваних у справах 2 травня переховуються на території Росії.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійських активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.