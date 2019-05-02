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02 Травень 2019, Київ 15:34
Новини | Політика

Правозахисники ООН вважають слідство по вбивствах 2 травня в Одесі упередженим і неефективним

Початок пожежі в Будинку профспілок, Одеса, 2 травня 2014 року

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За п’ять років після подій 2 травня 2014 в Одесі, ніхто не притягнутий до відповідальності за вбивства шести людей в центрі міста на Грецькій площі, а також за смерті 42 людей на Куликовому полі після того, як у Будинку профспілок спалахнула пожежа. Про це йдеться в аналітичній довідці Моніторингової місії ООН з прав людини, яку 2 травня представила в Одесі голова місії Фіона Фрейзер та керівник одеського офісу місії Діармуд Кунніфф.

У центрі міста від вогнепальних поранень загинуло два проукраїнських активісти і четверо людей з числа проросійських груп. За кілька годин на Куликовому полі загинуло 42 людини: 34 чоловіки, 7 жінок та 17-річний хлопець із числа проросійських активістів. 32 з них загинуло в середині палаючої будівлі, решта – від смертельних травм, отриманих після того, як вони вистрибнули або впали з вікон, щоб врятуватися від вогню.

«Ми вважаємо, що обидві групи, і прихильники єдності, і прихильники федералізації, несуть відповідальність за ескалацію насильства. Навіть знаючи, що декілька людей вже загинули в центрі міста, поліція не змогла гарантувати безпеку на Куликовому полі. Всього загинули 48 людей, 247 – отримали поранення», – заявила Фрейзер.

Як повідомляють у моніторинговій місії ООН, деякі справи щодо подій 2 травня перебувають на стадії розслідування, зокрема, щодо вбивства п’яти з шести чоловіків у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, яка забрала життя 42 людей. Слідство досі не ідентифікувало жодних підозрюваних по подіях на Куликовому полі, говорить Фрейзер. Розслідування щодо масових заворушень у центрі міста вона оцінює як вибіркове та упереджене.

Слідство встановило тільки одного підозрюваного у вбивстві «прихильника федералізації», як у місії ООН називають проросійських активістів. Слідство по цьому епізоду завершилося близько чотирьох років тому, але судовий розгляд справи по суті ще не розпочався.

Сутички на Куликовому полі в Одесі, 2 травня 2014 року
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Моніторингова місія завершила аналітичну довідку низкою рекомендацій. Зокрема, правозахисники рекомендують Генеральній прокуратурі забезпечити ефективне і неупереджене розслідування насильницьких смертей 2 травня; Національній поліції – розслідувати вбивства та насильницькі смерті та забезпечити громадський порядок під час судових засідань, а також безпеку для всіх учасників судових процесів; президенту, Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів – забезпечити кваліфікаційну переатестацію чинних суддів та набір нових без затримок.

Окремо Моніторингова місія ООН з прав людина рекомендує Росії забезпечити своєчасний розгляд екстрадиційних вимог щодо підозрюваних у справах 2 травня або хоча б розглянути можливість надання міжнародної правової допомоги у розслідуваннях справ 2 травня. Станом на сьогодні щонайменше двоє підозрюваних у справах 2 травня переховуються на території Росії.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійських активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.

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