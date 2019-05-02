МВС повідомило про результати розслідування трагедії в Одесі

У кримінальному провадженні, порушеному після трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, засуджено одну особу, ще три обвинувальні акти скеровані до суду, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«У кримінальному провадженні… щодо однієї особи, яка визнала вину у вчиненому злочині (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) винесено обвинувальний вирок. До суду направлено обвинувальні акти щодо 3 осіб. За період з 2017 року по теперішній час, у вказаному кримінальному провадженні допитано як свідків 1109 осіб, проведено додаткові допити 13 потерпілих», – вказало міністерство на сторінці у Facebook 2 травня.

Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ України заявило про повний контроль над ситуацією в Одесі, де відбуваються меморіальні заходи.

У Нацполіції України наприкінці квітня повідомили, що безпеку масових заходів в Одесі гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.

За даними поліції, в районі Куликового поля та Соборної площі діятимуть обмеження руху транспорту.

У Нацполіції також попередили про посилення заходів безпеки в Одесі з нагоди подій 2 травня.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.