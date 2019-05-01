2 травня в Одесі безпеку гарантуватимуть понад дві тисяч силовиків – поліція

Другого травня безпеку масових заходів в Одесі гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців, повідомили у Нацполіції України.

«Разом з одеськими поліцейськими на вулиці міста вийдуть військовослужбовці Національної гвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, та правоохоронці з інших регіонів України. Усі вони в посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення громадян», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, в районі Куликового поля та Соборної площі діятимуть обмеження руху транспорту.

«Нагадуємо про заборону виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», – звернулися у поліції.

У Нацполіції напередодні також попереджали про посилення заходів безпеки в Одесі з нагоди подій 2 травня.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.