Одеса напередодні річниці 2 травня: обережний оптимізм очільника представництва європейської місії

Трохи більше від двох тижнів британець Пол Кірван очолює регіональне представництво в Одесі Консультативної місії Євросоюзу (КМЄС). Одним із напрямів роботи цієї місії є допомога Україні в реформуванні сектора громадської безпеки. За такий недовгий час Пол Кірван провів кілька десятків робочих зустрічей із тими, від кого не в останню чергу залежить спокій у місті в найнапруженіший період – саме такою в останні чотири роки є перша декада травня в Одесі. Радіо Свобода було першим зі ЗМІ, з яким поспілкувався Пол Кірван. Говорили, зокрема, про його «обережний оптимізм» щодо перебігу заходів, коли в Одесі згадуватимуть події 2 травня 2014 року і відзначатимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, про так звану «скандинавську модель», до якої привчаються українські правоохоронці.

– Пане Кірван, розкажіть трохи про свій професійний досвід, з яким прибули до Одеси.

Взагалі моя освіта пов’язана з наукою – фізикою та інженерією. Утім югославська криза на початку 90-х років змінила мій світ і я знайшов себе в гуманітарній місії на Балканах. Працював в місіях Євросоюзу в сфері верховенства права в тих країнах, котрі переживали не найкращі свої часи. Крім балканських країн були Ірак, Афганістан, Сьєрра-Леоне, Гвінея-Бісау, Грузія. Всі місії, в яких доводилося працювати, завжди були цивільними, такими, що засновувались на запрошеннях урядів країн. Кілька років відпрацював також у Брюсселі.

– До речі, про європейську або, як найчастіше у нас кажуть, «скандинавську модель» забезпечення публічного порядку. Керівництво регіональної поліції Одещини розповідає про впровадження в роботі одеських поліцейських саме такої моделі. А в чому вона полягає?

– Після того, як у 2001 році в Гетеборзі сталися масові заворушення, шведська поліція проаналізувала те, що відбулося, опрацювала помилки, а потім – спільно з фахівцями інших європейських країн – удосконалила тактику охорони громадського порядку під час масових заходів.

Відповідно до європейської (або скандинавської) моделі, акцент робиться передусім на ретельну підготовку поліцейських до акцій

Відповідно до європейської (або скандинавської) моделі, акцент робиться передусім на ретельну підготовку поліцейських до акцій, планування ними своїх дій (в тому числі, коли ситуація загострюватиметься), превенцію, встановлення діалогу. І – на деескалацію конфлікту, якщо він розгортається.

Йдуть, скажімо, кілька десятків мирних демонстрантів. То навіщо виставляти велику кількість поліцейських в шоломах, із щитами?

При плануванні важливо розрахувати адекватну кількість поліцейських в тому чи іншого випадку. Йдуть, скажімо, кілька десятків мирних демонстрантів. То навіщо виставляти велику кількість поліцейських в шоломах, із щитами? Мирну ходу це дратуватиме, може спровокувати на агресію у відповідь. Ще одне спостереження: до поліцейських-жінок натовп ставиться лояльніше ніж до чоловіків.

Щодо сили – її поліцейські мають застосовувати в останню чергу, коли інше вже вичерпано

Щодо сили – її поліцейські мають застосовувати в останню чергу, коли інше вже вичерпано.

Тому вочевидь, в українських реаліях потрібно впроваджувати передусім роботу мобільних груп «поліції діалогу». На цих співробітників правоохоронних органів, помітних у натовпі завдяки своїм яскравим жовтим жилетам, покладається завдання налагодити нормальну комунікацію з учасниками ходи, мітингу, вболівальниками спортивного заходу тощо.

–​ В попередні роки заходи в Одесі 2 і 9 травня супроводжувались великим напруженням – часом і з сутичками, бійками, затриманнями. Відбудуться масові акції і найближчими днями. Чи великою, на ваш погляд, є поляризація серед одеської громадськості? І що взагалі з цим робити?

Дуже помітно, що громадські організації в Одесі представлені майже усім політичним спектром. Ми не маємо магічного рецепту щодо гармонізації їхніх взаємовідносин

Так, насправді дуже помітно, що громадські організації в Одесі представлені майже усім політичним спектром. Ми не маємо магічного рецепту щодо гармонізації їхніх взаємовідносин. Але мені здається, що певним досягненням буде навіть усвідомлення активною частиною суспільства того факту, що кожна людина має право на висловлення власної думки, але при цьому їй потрібно поважати подібне право іншої людини. Тому завданням поліції є утримання балансу між правом громадян на мирні зібрання та публічним порядком.

Кілька днів тому голова Одеської обласної державної адміністрації ініціював дискусію між представниками громадськості різних політичних поглядів (поряд за столом сиділи, наприклад, лідерка «Правого сектору» і представник колишнього «антимайдану» – ред.), владою та правоохоронцями. Йшлося про свободу зібрань та громадський порядок протягом дат, про які ви згадали.

Консультативна місія ЄС підтримала прагнення очільника Одещини Максима Степанова провести діалог напередодні 2 травня, бо попередня зустріч громадськості і правоохоронців була плідною – 10 квітня (річниця звільнення Одеси від нацистів – ред.) заходи пройшли спокійно. На 2 і 9 травня сторони домовились про проведення акцій у мирний спосіб із дотриманням законів.

Тому із обережним оптимізмом сподіваюсь, що домовленостей вони дотримаються.

До того ж за сприяння КМЄС провели низку тренінгів для співробітників правоохоронних органів.

– А щодо міської влади Одеси – вона залучена до комунікації?

На відкриття регіонального представництва КМЄС у березні офіційні представники мерії не прийшли і до теперішнього часу зустрічей із ними не відбулося.

Консультативна місія Європейського союзу працює в Україні з 2014 року. КМЄС надає підтримку державним органам України в реформуванні сектору цивільної безпеки, співпрацює з відомствами системи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Крім головного офісу в Києві КМЄС має регіональні підрозділи у Львові, Харкові, а з березня 2018 року – в Одесі, де на цей час працюють 18 співробітників (згодом їхня кількість збільшиться до 22). Вони – представники України, Австрії, Чехії, Греції, Нідерландів, Данії, Франції, Швеції, Великої Британії.