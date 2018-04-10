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10 Квітень 2018, Київ 22:58
Фотогалереї

Фоторепортаж: Одеса цього року без сутичок відзначила 74-у річницю звільнення від нацистів

10 квітня Одеса відзначила 74-у річницю звільнення міста від нацистів. У порівнянні з минулим роком, заходи відбулися без сутичок і бійок. Порядок забезпечували понад 1,5 тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Національної гвардії. Вранці до пам’ятника Невідомому матросу, що на Алеї слави в парку імені Тараса Шевченка прийшли представники міської і обласної влади. Потрапити на Алею можна було через три фільтраційно-пропускних пункти, облаштованих рамками з металодетектором. Ближче до вечора там же, біля пам’ятника Невідомому матросу, відбулася акція «Наші визволителі». Її очолив представник проросійського суспільно-політичного руху «Куликове поле», виходець із колишнього «антимайдану» Моріс Ібрагім. Спробу одного із чоловіків скандувати «Одесса – русский город» інші учасники акції зупинили.
Офіціоз: представники обласної і міської влади покладають квіти до пам&rsquo;ятника Невідомому матросу
1 Офіціоз: представники обласної і міської влади покладають квіти до пам’ятника Невідомому матросу
У почесній варті &ndash; курсанти Одеської Військової академії
2 У почесній варті – курсанти Одеської Військової академії
Учасники акції &laquo;Наші визволителі&raquo; &ndash; без забороненої радянської символіки
3 Учасники акції «Наші визволителі» – без забороненої радянської символіки
Їх із півсотні, переважно літніх
4 Їх із півсотні, переважно літніх
Поряд із ними перебували представники патріотичних організацій, групи превентивної комунікації, так званої &laquo;поліції діалогу&raquo; (чоловік ліворуч)
5 Поряд із ними перебували представники патріотичних організацій, групи превентивної комунікації, так званої «поліції діалогу» (чоловік ліворуч)
Салют на честь тих, хто загинув під час Одеської наступальної операції в березні-квітні 1944 року, яка завершилась звільненням від нацистів спочатку Миколаєва, а потім Одеси
6 Салют на честь тих, хто загинув під час Одеської наступальної операції в березні-квітні 1944 року, яка завершилась звільненням від нацистів спочатку Миколаєва, а потім Одеси
Учасники акції &laquo;Наші визволителі&raquo; співали радянські пісні часів Другої світової війни
7 Учасники акції «Наші визволителі» співали радянські пісні часів Другої світової війни
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