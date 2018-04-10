Фоторепортаж: Одеса цього року без сутичок відзначила 74-у річницю звільнення від нацистів

10 квітня Одеса відзначила 74-у річницю звільнення міста від нацистів. У порівнянні з минулим роком, заходи відбулися без сутичок і бійок. Порядок забезпечували понад 1,5 тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Національної гвардії. Вранці до пам’ятника Невідомому матросу, що на Алеї слави в парку імені Тараса Шевченка прийшли представники міської і обласної влади. Потрапити на Алею можна було через три фільтраційно-пропускних пункти, облаштованих рамками з металодетектором. Ближче до вечора там же, біля пам’ятника Невідомому матросу, відбулася акція «Наші визволителі». Її очолив представник проросійського суспільно-політичного руху «Куликове поле», виходець із колишнього «антимайдану» Моріс Ібрагім. Спробу одного із чоловіків скандувати «Одесса – русский город» інші учасники акції зупинили.
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