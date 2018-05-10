Як у напружений для Одеси період відпрацювала «поліція діалогу»

Випробуванням на професіоналізм став останній місяць для одеських поліцейських узагалі і співробітників нещодавно створеного в регіональному управлінні Національної поліції відділу превентивної комунікації зокрема. За цей час у місті відбулися три масштабні пам’ятні заходи: 10 квітня в Одесі вшановували річницю звільнення від нацистської окупації, 2 травня згадували події чотири роки тому, коли під час протистояння українських і проросійських активістів і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, а 9-го відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В останні роки масові заходи в ці дати зазвичай супроводжувались конфліктами, проходили напружено та гостро.

Цього року до роботи на заходах 10 квітня, 2 і 9 травня в Одесі були залучені групи превентивної комунікації – «поліція діалогу».

Майже 40 поліцейських-«комунікаторів», у тому числі з Києва та Дніпра, працювали в Одесі 2 травня. Приблизно таку ж кількість співробітників залучили до заходу біля пам’ятника Невідомому матросові в парку Шевченка 9 травня, повідомив Радіо Свобода начальник відділу превентивної комунікації ГУНП в Одеській області капітан поліції Тарас Шуляк. В Одесу Тарас приїхав із Донецька в 2014-му, він учасник антитерористичної операції у складі батальйону поліції спеціального призначення «Шторм».



Як одесити реагують на «поліцію діалогу»

Співробітники одеських груп превентивної комунікації помітні здалека. Під яскраво-жовтими жилетами – легкі бронежилети, також представники «поліції діалогу» мають при собі радіостанції і міні-відеокамери, розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області полковник Дмитро Аверченко.

Одним із завдань «комунікаторів» є «зниження градусу» суперечок, котрі неминуче виникають тоді, наприклад, коли поруч один з одним опиняються проукраїнськи налаштовані одесити і містяни-прихильники радянської ідеології або з проросійськими поглядами.

Ми нагадували про заборону, вимагали символіку зняти. Нас начебто чули, а потім відходили вбік і чіпляли своїм дітям на військові пілотки червоні радянські зірочки

На заходах 9 травня на Алеї слави дехто з останніх влаштовував своєрідний «квест» – крадькома проносив заборонену радянську символіку, а потім біля пам’ятника Невідомому матросові демонстрував її.

«Ми підходили, нагадували про заборону, вимагали символіку зняти. Нас начебто чули, а потім відходили вбік і чіпляли своїм дітям на військові пілотки червоні радянські зірочки», – каже Тарас Шуляк.

За даними регіонального управління Нацполіції, 9 травня в Одесі за заборонену символіку було затримано трьох громадян, розпочато кримінальні провадження.

Жінка кричала нашій колезі «Ти – провокатор!» Щоправда, вибачилась, коли дізналась, що та поліцейська

Загалом травневі заходи в Одесі показали: різні люди реагують на «поліцію діалогу» по-різному. Дехто до прохань «комунікаторів» дослухається, інші – звернення відверто ігнорують. «На Куликовому полі 2 травня жінка кричала нашій колезі «Ти – провокатор!» Щоправда, вибачилась, коли дізналась, що та поліцейська», – згадує керівник відділу превентивної комунікації. Зазвичай, каже капітан поліції Шуляк, легше порозумітися із представниками патріотичної громадськості. «Вони позиціонують себе так, що прийшли допомагати поліції контролювати ситуацію», – зауважив він.

Особисті якості плюс досвід

Бути добре тренованим поліцейським для співробітника «поліції діалогу» важливо, але недостатньо. Так вважає очільник регіонального представництва в Одесі Консультативної місії Європейського союзу (КМЄС) з реформування сектору громадської безпеки Пол Кірван.

Треба вміти переконливо довести найемоційнішому співрозмовникові, що так, він має право на висловлення власних поглядів, але в межах закону і без розхитування ситуації

«Хоча комунікативність є вродженою рисою, вона вдосконалюється з життєвим і професійним досвідом. Треба вміти переконливо довести найемоційнішому співрозмовникові, що так, він має право на висловлення власних поглядів, але в межах закону і без розхитування ситуації», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Третє в Україні регіональне представництво КМЄС відкрилось в Одесі незадовго до «найгарячішого» для міста періоду. Квітень-травень вимагають від силовиків надзусиль для забезпечення спокою в Одесі з її підвищеним рівнем терористичної загрози, утримання балансу між правом громадян на мирні зібрання та публічним порядком.

Утім, ще до відкриття представництва КМЄС зі співробітниками новоствореного відділу превентивної комунікації ГУНП в Одеській області попрацювала мобільна група іноземних поліцейських. Вони провели низку тренінгів, поділилися досвідом європейської («скандинавської») моделі забезпечення порядку під час масових акцій. Її принципами, зокрема, є превенція та встановлення діалогу.

Полковник Дмитро Аверченко вважає, що поліцейські, котрі працюють в складі груп превентивної комунікації, передусім мають бути врівноваженими за будь-яких обставин, уважними, оперативно реагувати на те, що відбувається навколо, добре знати закони і доступно пояснювати їх учасникам акцій.

«Вік, стать значення не мають. У групах превентивної комунікації на заходах працюють чоловіки і жінки у віці від 25 до 40 років. Всі вони – штатні співробітники територіальних підрозділів поліції, є в тому числі дільничні поліцейські. Відбирались за психологічними якостями, проходили тренінги», – зазначив він.

Незважаючи на те, що 9 травня на Алеї слави «комунікатори» не завжди були переконливими у спілкуванні в натовпі, і ставалось, що не одразу реагували на закамуфльовані «георгіївські стрічки» і червоні зірочки, день минув без істотних порушень громадського порядку, стверджують у поліції.

Чи приживеться «скандинавська модель»?

«Поліція діалогу» помітно виросла відтоді, як уперше долучилась до забезпечення порядку на публічних заходах

Взагалі, «поліція діалогу» помітно виросла відтоді, як уперше долучилась до забезпечення порядку на публічних заходах, вважає координатор «Групи 2 травня», журналіст Тетяна Герасимова. «Бачу зацікавленість «комунікаторів» у справі, їхнє розуміння, що саме, в який спосіб треба робити», – зазначила вона, зауваживши, що «повністю об’єктивною бути не може».

Справа в тому, що разом із колегами з незалежної громадської ініціативи «Група 2 травня», створеної одразу після подій 2 травня 2014 року, Герасимова доклала чимало зусиль для того, щоб в Одесі відкрилось представництво Консультативної місії Євросоюзу. І, як наслідок, щоб одеські поліцейські привчалися працювати за «скандинавською моделлю» з її курсом на запобігання конфлікту, його деескалацію.

Утім, лише час покаже те, наскільки європейська практика приживеться в одеських реаліях, кажуть у поліції.