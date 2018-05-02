В Одесі люди покладають квіти до Будинку профспілок у річницю трагедії

В Одесі зранку 2 травня місцеві жителі покладають квіти до Будинку профспілок, де чотири роки тому в пожежі загинули 42 людини. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, імпровізований меморіал відвідали десятки людей – після покладання квітів одні залишають місце трагедії, замість них приходять нові.

Меморіальні заходи відбуваються без значних інцидентів. «Поліція просила відійти через підозрілий предмет. Перевірили квіти, знову пускають», – так описує кореспондент одну з ситуацій.

У річницю подій 2 травня 2014 року в Одесі посилені заходи безпеки. Майже дві з половиною тисячі правоохоронців від 28 квітня переведені на посилений режим, що передбачає, серед іншого, патрулювання міста вночі. Подекуди на вулицях можна побачити броньовану техніку.

У поліції попередили, що Соборну площу, звідки чотири роки тому розпочалася мирна проукраїнська хода, на яку напали прихильники «русского мира», і Куликове поле, де 2 травня 2014 року було знесене наметове містечко «антимайдану» і горів Будинок профспілок, взяті по периметру в поліцейське оточення. Потрапити на обидві площі можна через спеціальні фільтраційні пункти із встановленими металодетекторами.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.