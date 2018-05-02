В Одесі посилені заходи безпеки, на вулицях сотні правоохоронців

За посилених заходів безпеки в Одесі згадують події 2 травня 2014 року, коли в місті сталися сутички між українськими та проросійськими активістами, загинули 48 людей.

Майже дві з половиною тисячі правоохоронців від 28 квітня переведені на посилений режим, що передбачає, серед іншого, патрулювання міста вночі. Подекуди на вулицях можна побачити броньовану техніку. До чергування, за даними Управління СБУ в Одеській області, долучились співробітники Служби безпеки України.

Рух громадського транспорту в центрі міста обмежений. У поліції попередили, що Соборну площу, звідки чотири роки тому розпочалася мирна проукраїнська хода, на яку напали прихильники «русского мира», і Куликове поле, де 2 травня 2014 року було знесене наметове містечко «антимайдану» і горів Будинок профспілок, взяті по периметру в поліцейське оточення. Потрапити на обидві площі можна через спеціальні фільтраційні пункти із встановленими металодетекторами.

Пам'ять проросійських активістів вшановуватимуть традиційно на Куликовому полі.

Українські активісти зберуться на Грецькій площі, де 2 травня 2014 року кілька годин тривало протистояння із застосуванням каміння, травматичної і вогнепальної зброї. Увечері там відбудеться міжконфесійний молебень.

На вечір 2 травня також запланований «Марш українського порядку». Про це повідомили його організатори із ВО «Свобода», «Правого сектору», «Національного корпусу», громадської організації «Вуличний фронт» тощо.

Про те, що 2 і 9 травня (в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — ред.) сторони із протилежними політичними поглядами домовились провести свої акції «мирно, із дотриманням законів» розповів Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв’ю координатор нещодавно відкритого в Одесі представництва Консультативної місії Євросоюзу (КМЄС) Пол Кірван. «З обережним оптимізмом сподіваюсь, що домовленостей вони дотримаються», – додав він.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.