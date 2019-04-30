Перед 2 травня в Одесі посилюють заходи безпеки – поліція

У Національній поліції повідомили про посилення заходів безпеки перед масовими заходами в Одесі 2 травня.

«У цей день в Одесі будуть проводитися заходи, пов’язані з річницею трагічних подій 2014 року. З метою недопущення масових заворушень, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку, а також охорони життя і здоров’я людей, на Куликовому полі та Соборній площі, а також на прилеглих до них територіях, будуть введенні тимчасові обмеження доступу громадян. По периметру вказаних місць будуть виставлені працівники поліції. Вхід до території Куликового поля буде здійснюватися тільки через встановлені там фільтраційні пункти», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 2 травня в Одесі, у місцях проведення масових заходів, працюватимуть поліцейські діалогу.

«У разі виникнення будь-яких непорозумінь чи конфліктів просимо звертатися до поліцейських діалогу. Давайте спільними зусиллями збережемо мир і спокій у місті», – звернулися в поліції.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.