Впродовж двох останніх років слідство щодо одеської трагедії 2014 року стоїть на місці – Григорій Мамка

В Одесі зранку 2 травня місцеві жителі покладають квіти до Будинку профспілок, де чотири роки тому в пожежі загинули 42 людини. Протягом двох останніх років слідство щодо одеської трагедії 2014 року стоїть на місці, переконаний колишній співробітник МВС Григорій Мамка. Водночас журналіст Сергій Дібров додає, що сама справа безпрецедентна за масштабом та кількістю співучасників.

Екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Григорій Мамка нарікає, що слідство у справі 2 травня завмерло на місці ще два роки тому.

Більше від 50 осіб притягнуто до відповідальності, але це були рядові виконавці

«Було більше від 50 осіб притягнуто до відповідальності і обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Але це були тільки рядові виконавці, до організаторів тільки намагалися дійти, задокументувати їхню діяльність. Правоохоронні органи на даний час за останні два роки просто не використали тієї доказової бази, яка була зібрана на першочерговому етапі», – стверджує Мамка в ефірі програми Радіо Свобода «Ранкова Свобода».

На його думку, бракує висновків слідства щодо співробітників Одеської адміністрації, причетних до заворушень, а також низки співучасників.

Було показано на весь світ, як «Боцман» стріляв з автомата на Грецькій площі

«Суспільству не сказано про «казачество», яке брало активну участь, в якого був керівник, яка його роль була в цих подіях? Немає відповіді суспільства на тих людей, які оголошені в розшук, де було показано на відео, задокументовано та зафільмовано на весь світ, як на прізвисько «Боцман» стріляв з автомата на Грецькій площі», – наголошує Мамка.

Виправдувальні вироки у цій справі Мамка пояснює процесуальними порушеннями та невиконанням вимог суду.

«Ми отримали такий результат, як виправдувальний вирок, за те, що людей просто не доставляли до суду або доставляли і не проводили з ними в суді дії, спрямовані на нормальний, цивілізований, демократичний розгляд судового засідання в рамках певного провадження», – говорить він.

Журналіст Сергій Дібров вважає, що події в Одесі з самого початку неправильно кваліфікували, не враховуючи загальне становище в країні – станом на початок травня 2014 року Росія вже окупувала Крим, а на Донбасі почалися бойові дії.

Правоохоронці розглядали ці події як сутички між двома групами, які чомусь почали битися

«Великою помилкою було те, що всі події, що були в Одесі в той день, кваліфікувались лише за суто кримінальною статтею 294 (масові заворушення). Тобто в даному випадку загальнополітичний контекст, який може бути за статтею «заколот з метою порушення територіальної цілісності України», наприклад, який там, на мою думку, все ж таки відбувався, він взагалі був викреслений. І сталося так, що правоохоронці розглядали ці події як сутички між двома групами, які чомусь зібрались і почали битися один з одним», – згадує Дібров.

Це – екстраординарна подія, злочин. Як розслідувати – питання

Таку ситуацію він пов’язує з тим, що правоохоронні служби не надто хотіли братись за цю справу, хоча й зазначає, що вона непроста.

«Це – дійсно складна справа, дійсно методики розслідування немає не тільки в Україні, а, можливо, і у світі. Це – екстраординарна подія, злочин, в якому брали участь тисячі людей протягом багатьох годин. Як його розслідувати – це питання», – міркує журналіст.

Він зазначає, що на річниці трагедії, починаючи з 2015 року, в Одесі здійснюється достатньо ефективна профілактика ймовірних подальших сутичок, проте жоден політик не зміг побудувати на цьому свій рейтинг.

«Збираються люди кількістю від декількох сотень до декількох тисяч людей, в яких головна мета – згадати тих людей, хто загинув, але інколи політики намагаються при цьому заробити капітал. І скажу так, що жодного політика, який би заробив капітал на цій трагедії, не існує. Одеські політики давно з’ясували, що педалювання цієї теми призводить лише до падіння власного рейтингу і все. Дивідендів тут заробити неможливо», – стверджує він.

Винні або втекли, або загинули – Таран

Вироків для винних в трагедії 2 травня Україна дочекається тоді, коли російський режим «припинить покривати злочинців», вважає політолог Сергій Таран.

Деякі з персонажів були обміняні на українських військовослужбовців

«Винні в цій трагедії, як правило, або за кордоном, вже втекли, або, провокуючи ці бійки, деякі з них навіть загинули. Слідство триває і дехто потрапив під слідство, потрапив під попередній розгляд справи. Але деякі з персонажів уникли слідства, тому що були обміняні на українських військовослужбовців, які були в полоні у російських найманців. Справа ця дуже складна, в ній дуже багато політичного контексту», – констатує Таран.

Сергій Дібров теж вважає, що чимало винних в Одеській трагедії переховуються в Росії, проте зауважує, що багатьох можна було затримати.

Люди були затримані зі зброєю, ця зброя стріляла в Будинку профспілок, власники звільнені з-під варти

«Є люди, які були затримані зі зброєю, було встановлено, що ця зброя стріляла в Будинку профспілок, були проведені експертизи, а власники цієї зброї були звільнені з-під варти. Більш того, зараз вони знаходяться в Росії і розповідають про те, як їх у Будинку профспілок спалювали злі «бандерівці», – пояснює він.

Майбутні перспективи розслідування подій чотирирічної давності Дібров пов’язує з експертизою, яку слідчий у справі ініціював ще два роки тому, щоб зіставити медичні дані з даними про пожежу. За словами журналіста, генпрокурор Юрій Луценко ще в жовтні 2016 року запросив іноземних фахівців долучитись до справи.

«Мені здається, саме комплексна експертиза з залученням авторитетних експертів принаймні з двох іноземних країн, яка дасть відповідь на те, що насправді відбулося всередині Будинку профспілок, може бути якоюсь крапкою в цьому розслідуванні принаймні для суспільства і дозволить, можливо, пізніше шукати винних», – сподівається Сергій Дібров.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі