Ситуація в Одесі спокійна та контрольована – МВС

Міністерство внутрішніх справ України заявляє про повний контроль над ситуацією в Одесі, де 2 травня відбудуться масові меморіальні заходи.

«Вибухотехніки та кінологи перевірили територію Куликового поля та Соборної площі. Встановлені фільтраційні пункти, на прилеглих вулицях обмежено рух транспорту. Ситуація спокійна та контрольована», – відзначає МВС у своєму Twitter-акаунті.

Раніше в Нацполіції України повідомили, що безпеку масових заходів в Одесі гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.

За даними поліції, в районі Куликового поля та Соборної площі діятимуть обмеження руху транспорту.

У Нацполіції також попередили про посилення заходів безпеки в Одесі з нагоди подій 2 травня.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.