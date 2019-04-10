Тиск на Іран і права людини – Трамп провів бесіду із кронпринцом Саудівської Аравії

Президент Дональд Трамп обговорив по телефону із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом роль Ер-Ріяда в стабільності на Близькому Сході, збереження тиску на Іран і важливість дотримання питань прав людини. Як повідомили у Білому домі, Трамп також заявив, що партнерство США з Саудівською Аравією важливе для економіки США.

Саудівська Аравія очолює коаліцію, що бореться з підтримуваними Іраном бойовиками Хуті в Ємені. Поза тим, Саудівська Аравія намагається придушити політичне інакомислення, що засвідчило вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі журналіста Джамала Хашокджі і судове переслідування правозахисників.

Представники розвідки США заявили, що, на їхню думку, сам наслідний принц наказав вбити Хашокджі. Ер-Ріяд це заперечує.

9 квітня Державний департамент США застосував санкції до 16 осіб, зокрема з оточення кронпринца, за їхню роль у вбивстві Хашокджі.

8 квітня Вашингтон також визнав «Корпус вартових ісламської революції» в Ірані «іноземною терористичною організацією», що викликало гнівну реакцію з боку верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.