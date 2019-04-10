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10 Квітень 2019, Київ 08:05
Новини | Міжнародні

Тиск на Іран і права людини – Трамп провів бесіду із кронпринцом Саудівської Аравії

Відносини США і Саудівської Аравії погіршилися після вбивства журналіста Джамала Хашокджі

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Президент Дональд Трамп обговорив по телефону із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом роль Ер-Ріяда в стабільності на Близькому Сході, збереження тиску на Іран і важливість дотримання питань прав людини. Як повідомили у Білому домі, Трамп також заявив, що партнерство США з Саудівською Аравією важливе для економіки США.

Саудівська Аравія очолює коаліцію, що бореться з підтримуваними Іраном бойовиками Хуті в Ємені. Поза тим, Саудівська Аравія намагається придушити політичне інакомислення, що засвідчило вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі журналіста Джамала Хашокджі і судове переслідування правозахисників.

Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня
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Представники розвідки США заявили, що, на їхню думку, сам наслідний принц наказав вбити Хашокджі. Ер-Ріяд це заперечує.

9 квітня Державний департамент США застосував санкції до 16 осіб, зокрема з оточення кронпринца, за їхню роль у вбивстві Хашокджі.

8 квітня Вашингтон також визнав «Корпус вартових ісламської революції» в Ірані «іноземною терористичною організацією», що викликало гнівну реакцію з боку верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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