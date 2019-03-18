NYT: вбивці Хашокджі з 2017 року викрадали та катували людей

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман приблизно за рік до вбивства журналіста Джамаля Хашокджі схвалив створення секретного підрозділу, яке займалося переслідуванням опозиційних діячів і дисидентів – від стеження за ними до вбивств. Про це пише The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.

Частиною цієї «команди» були і люди, звинувачені в убивстві Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні минулого року.

Починаючи з 2017 року, ця група брала участь більш ніж в 10 спецопераціях, стверджують знайомі з документами спецслужб американські офіційні особи, які побажали залишитися неназваними.

Її члени, зокрема, викрадали саудівських громадських діячів і блогерів, які виступали з критикою політики королівства, з інших арабських країн. Як стверджується, їх утримували під вартою у приміщеннях, що належать королівській сім'ї приміщеннях, піддавали тортурам і психологічному насильству.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

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За висновками Центрального розвідувального управління США, за вбивством стоїть наслідний принц, який замовив вбивство Хашокджі в саудівському посольстві в столиці Туреччини Стамбулі в жовтні 2018 року.

Влада Саудівської Аравії заперечила повідомлення про те, що до вбивства, яке викликало міжнародний осуд, причетний наслідний принц Мохаммад бін Салман.