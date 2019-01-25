Вбивство Хашокджі розслідуватиме спеціальна комісія ООН

Спеціальна комісія ООН в січні почне розслідувати вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Про це агентству Reuters розповіла спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард, яка очолюватиме комісію.

Вона зазначила, що комісія розпочне роботу з візиту до Туреччини 28 січня – 3 лютого.

Висновки та рекомендації, як зазначила Каламард, будуть представлені повідомила спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, прискорених та свавільних страт Агнес Каламард.

Reuters зазначає, що наразі невідомо, чи намагатиметься група потрапити до Саудівської Аравії.

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3 січня в Саудівській Аравії почалися судові слухання у справі про це вбивство. На слуханні були присутні 11 обвинувачених та їхні адвокати. Для п’ятьох підсудних державний обвинувач просить смертної кари.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

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За висновками Центрального розвідувального управління США, за вбивством стоїть наслідний принц, який замовив вбивство Хашокджі в саудівському посольстві в столиці Туреччини Стамбулі в жовтні 2018 року.

Влада Саудівської Аравії заперечила повідомлення про те, що до вбивства, яке викликало міжнародний осуд, причетний наслідний принц Мохаммад бін Салман.