Помпео: Ер-Ріяд має твердий намір притягнути до відповідальності вбивць Хашокджі

Лідери Саудівської Аравії «знову засвідчили свій рішучий намір» притягнути до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашокджі, заявив 14 січня в Ер-Ріяді державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Король арабської країни Салман та фактичний її керівник наслідний принц Мухаммад бін Салман «обидва визнають, що притягнення до відповідальності винних необхідне», заявив Помпео після зустрічі з двома очільниками.

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Він підкреслив, що Вашингтон очікує, що Саудівська Аравія знайде «кожну людину», яка причетна до вбивства.

Помпео відвідав Ер-Ріяд в рамках своєї поїздки країнами Близького Сходу. Туди він прибув зі столиці Катару Дохи. Надалі держсекретар США планує відвідати Мускат – столицю Оману.

3 січня в Саудівській Аравії почалися судові слухання у справі про це вбивство. На слуханні були присутні 11 обвинувачених та їхні адвокати. Для п’ятьох підсудних державний обвинувач просить смертної кари.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

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За висновками Центрального розвідувального управління США, за вбивством стоїть наслідний принц, який замовив вбивство Хашокджі в саудівському посольстві в столиці Туреччини Стамбулі в жовтні 2018 року.

Влада Саудівської Аравії заперечила повідомлення про те, що до вбивства, яке викликало міжнародний осуд, причетний наслідний принц Мохаммад бін Салман.