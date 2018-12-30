Новорічна вечірка на Таймс-сквер у Нью-Йорку буде святкуванням свободи преси

Новорічна вечірка в понеділок на нью-йоркській площі Таймс-сквер буде присвячена свободі преси, і журналісти будуть почесними гостями святкування, повідомили організатори.

У 2018 році загинуло незвично багато американських журналістів. Зокрема два напади на журналістів вплинули на рішення організаторів, коли вони обговорювали восени, кому надати честь ініціювати урочисте падіння м'яча опівночі, за словами Тіма Томпкінса, президента Times Square Alliance.

Одним з резонансних нападів було вбивство саудівського журналіста Washington Post і жителя США Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Іншим – масова стрілянина у червні в редакції газети The Capital, Аннаполіс, штат Меріленд, в результаті якого загинуло п'ять співробітників.

На урочистостях на Таймс-сквер Джоел Саймон, виконавчий директор Комітету захисту журналістів, разом із мером Біллом де Блазіо запустять кулю за хвилину до півночі.

До Саймона на сцені приєднається цілий ряд журналістів з американських та міжнародних інформаційних агентств. Список гостей ще завершували на вихідні, повідомляє Times Square Alliance.

Велика честь натиснути кнопку в попередні роки була надана Генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну, ветерану війни в Іраку, судді Верховного Суду США Соні Сотомейор і співачці Леді Ґазі.

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