Українська журналістка отримала Міжнародну премію за свободу преси

20 листопада у Нью-Йорку українська журналістка Анастасія Станко, яка працює на «Громадському телебаченні» отримала Міжнародну премію за свободу преси 2018.

Станко стала першою українською журналісткою, яка отримала цю престижну відзнаку.

У своїй промові Станко зазначила, що українські журналісти опинилися між двох вогнів: Росія з її пропагандою проти України та український уряд, який каже: «Не кажіть усю правду, коли в нас війна. Усю правду скажете, коли закінчиться».

«Стоячи тут перед моїми колегами з усього світу, я знаю, що цей тиск відчуваємо не лише ми, українці. Цього тиску зазнає будь-хто, хто вибирає журналістику своєю професією. Але я також знаю, що тут немає потреби вибору: чесна журналістика – це найкраща форма патріотизму», – сказала Станко.

«Мені здається, що премія — це ознака того, що в нас все насправді не дуже добре, з одного боку, адже в країнах, у яких усе добре, журналісти не отримують таких премій (тому що їм немає проти чого боротися і стояти за свободу слова, бо свобода й так є). А з іншого боку, це підтримка всіх журналістів, які намагаються робити чесну журналістику в Україні», — сказала Станко.

Вона вказала, що нагороду вважає не лише своєю.

Читайте також: Журналістка Радіо Свобода перемогла на конкурсі «Лови фейк» із матеріалом про українського військового

«Це премія не лише для мене, а для всього «Громадського». Це оцінка всієї нашої роботи, просто так склалося, що там стоїть моє ім'я, прізвище. А насправді не лише для «Громадського», для всіх журналістів, які працюють в незалежних медіа, які зіштовхуються з російською пропагандою, з фейками, з критикою з боку влади», – зазначила Станко.

Нагороду IPFA вручають журналістам з усього світу, які демонструють не тільки відданість професії, але й відвагу у своїй роботі та захисті права на свободу слова попри напади та погрози. Крім Анастасії Станко цього року нагороду отримали Амаль Халіфа Ідріс Хаббані (Судан), Нґуен Нґок Нху Цін (В’єтнам) та Руз Мелі Реєз (Венесуела).

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!