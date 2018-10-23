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23 Жовтень 2018, Київ 15:42
Новини | Міжнародні

Убитій минулого року мальтійській журналістці присудили нагороду Transparency International

Дафну Каруну Галіцію було вбито минулого року

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Престижну антикорупційну нагороду від Transparency International – Anti Corruption Award цього року присудили вбитій минулого року мальтійській журналістці Дафні Каруані Галіції.

Журналістка розкрила десятки корупційних скандалів за участі впливових політиків та інших осіб на Мальті та за її межами.

Відзнаку отримали син та чоголові загиблої.

Також цю нагороду отримала іспанська журналістка-розслідувачка Ана Гаррідо Рамос.

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«Вона розкривала схему, пов’язану з державними контрактами, пожертвами та хабарями тодішній правлячій партії. Завдяки Ані уряд пішов у відставку в червні 2018 року. Проте сама Ана постраждала від жорстокої кампанії переслідування», – зазначили у TI.

Галіція загинула 16 жовтня 2017 року, коли вибухнув її автомобіль. Вибух був настільки потужним, що машина вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю.

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