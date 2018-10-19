В Болгарії висунули звинувачення підозрюваному у вбивстві журналістки Маринової

Болгарська прокуратура висунула звинувачення підозрюваному у вбивстві телевізійної журналістки Вікторії Маринової та вимагає для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слухання відбулося в місті Русе на півночі Болгарії. Поруч із будівлею суду 21-річний підозрюваний Северин Красиміров сказав журналістам, що напав на Маринову, однак переконує: дуже погано пам’ятає, що саме сталося.

«Я не пам’ятаю, що сталося. Я не можу згадати всього. Так, я винен, мені дуже шкода. Не можу повірити, що зробив це», – цитують Красимірова місцеві та західні медіа.

В разі, якщо його визнають винним, Красимірову загрожує довічне ув’язнення за вбивство і 10-12 років в’язниці за зґвалтування.

Попри припущення, що вбивство Маринової пов’язане з її журналістською роботою, поліція Болгарії заявила, що вбивство не пов’язане з професійною діяльністю Маринової.

21-річний Северин Красиміров був затриманий у Німеччині за підозрою у вбивстві Вікторії Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з болгарського міста Русе, де знайшли тіло журналістки.

Про вбивство директора і ведучої каналу TVN 30-річної Вікторії Маринової стало відомо 7 жовтня. Її тіло разом з речами і автомобілем було виявлено на півночі Болгарії в рідному місті Руссе. Останньою темою, над якою вона працювала, був скандал навколо розкрадання коштів фондів Європейського союзу.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.